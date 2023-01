Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Donnerstagabend (26.01.2023) in Wehringhausen zwei Personen leicht verletzt. Gegen 19.20 Uhr fuhr eine 24-jährige Hagenerin mit ihrem blauen VW aus Haspe kommend in Richtung Bahnhofshinterfahrung. Zeitgleich fuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Mercedes in die entgegengesetzte Richtung über die Bahnhofshinterfahrung. An der Kreuzung zur Wehringhauser Straße wollte er nach links abbiegen und übersah dabei aus bislang ungeklärter Ursache den entgegenkommenden VW der Hagenerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sowohl die 24-Jährige als auch ihr 36-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Die Autos mussten aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell