POL-MK: Scheibe von Corsa zerstört und Handtasche entwendet

Hemer (ots) - Zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr und Montagmorgen, 04:40 Uhr drangen Unbekannte in eine Lagerhalle einer Firma an der Amerikastraße ein. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie an einem Fenster hebelten und dieses anschließend einschlugen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter allerdings keine Beute. Der Schaden am Fenster liegt im mittlere vierstelligen Bereich. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

