Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Diebstahl aus Kellerraum

Borken (ots)

Tatort: Borken, Karl-Leisner-Straße; Tatzeit: 29.01.2023, zwischen 15.00 Uhr und 18.15 Uhr;

Unbekannte haben am Sonntag in Borken einen E-Scooter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Täter entwendeten darüber hinaus einen Koffer und ein Dekorations-Springbrunnen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen 15.00 Uhr und 18.15 Uhr in einem Gebäude an der Karl-Leisner-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

