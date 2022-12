Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Brand einer Tenne

Heek (ots)

Brandort: Heek, Wichern; Brandzeit: 29.12.2022, ca. 01.50 Uhr;

In der Nacht zum Donnerstag erwachte ein Bewohner eines landwirtschaftlichen Anwesens in Heek gegen 01.50 Uhr durch ein lautes Geräusch und stellte kurz darauf den Brand in der angrenzenden Tenne fest. Die Feuerwehr wurde alarmiert und alle Bewohner verließen das Haus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Tenne brannte komplett aus, wobei auch zwei Traktoren und eine Werkbank in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Schaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde durch Experten der Kriminalpolizei untersucht. Es fanden sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, die exakte Brandursache konnte nicht festgestellt werden. (fr)

