Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacherin stand unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Eisenbahnweg; Unfallzeit: 28.12.22, 18.35 Uhr;

Am Mittwoch fuhr eine 44 Jahre alte Autofahrerin aus Gronau gegen 18.35 Uhr beim Rangieren auf dem Eisenbahnweg gegen eine Straßenlaterne. Sie entfernte sich vom Unfallort, obwohl ein Sachschaden an der Laterne entstanden war, der auf ca. 1.500 Euro geschätzt wird. Die Polizei traf die Frau im Rahmen der Fahndung an und stellte fest, dass diese unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutprobe, um den Alkohol- und Drogenkonsum exakt bestimmen zu können. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell