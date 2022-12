Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Schweriner Polizei sucht Zeugen nach dem erneuten Aufbruch zweier Paketstationen

Schwerin (ots)

Erneut ist es in Schwerin zum Aufbruch von Paketstationen eines Internet-Versandhändlers gekommen. Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu heute mehrere Fächer der Stationen am Dohlenweg (bereits am 3.12. betroffen) sowie in der Karl-Kleinschmidt-Straße in Krebsförden auf.

Zum erlangten Stehlgut können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat Strafanzeigen aufgenommen und Spuren an den Tatorten gesichert.

Gesucht wird nun nach Zeugen: Wer hat in der vergangenen Nacht im Bereich der angegriffenen Paketstationen auffällige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 o. -1560 auf.

