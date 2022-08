Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aktion "BREMS DICH! Schule hat begonnen." - Tipps für Autofahrerinnen und Autofahrer zum Start des neuen Schuljahres

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Mit Beginn des neuen Schuljahres in NRW am Mittwoch (10.08.) nehmen wieder viele Kinder und Jugendliche am Straßenverkehr teil. Unter ihnen befinden sich ab Donnerstag auch 171 000 Schulanfängerinnen und Schulanfänger.

Tipps der Polizei für einen sicheren Start:

- Im Bereich von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und anderen Orten, an denen sich Kinder aufhalten, sollten Sie besonders aufmerksam sein, langsam fahren und bremsbereit sein.

- Oftmals ist in solchen Bereichen die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 begrenzt. Halten Sie sich unbedingt an das vorgegebene Tempolimit, da sich Ihr Anhalteweg mit zunehmender Geschwindigkeit erheblich verlängert. Bei Tempo 30 beträgt der Anhalteweg (Reaktionsweg + Bremsweg) etwa 13,5 Meter, bei Tempo 50 ist er bereits mehr als doppelt so lang (circa 27,5 Meter).

- Selbst Tempo 30 kann in Gefahrensituationen - wie spielenden Kindern am Fahrbahnrand oder einem auf die Straße rollenden Ball - viel zu schnell sein.

- Rechnen Sie immer mit spontanem und unvorhersehbarem Verhalten von Kindern. Im Spiel unterscheiden Kinder nicht mehr zwischen Gehweg und Fahrbahn.

- Denken Sie daran: Grundschulkinder und Kindergartenkinder können komplexe Verkehrssituationen noch nicht überblicken und richtig beurteilen. Erst ab einem Lebensalter von 12 bis 14 Jahren entwickeln sie ein solches Verständnis.

- Kinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen nicht einschätzen. Deshalb kann es sein, dass Kinder vor Ihnen die Fahrbahn überqueren, obwohl sie Ihr Auto kommen sehen.

- Vorsicht auch auf Parkplätzen. Kinder müssen im Straßenverkehr erst noch ein Gefahrenradar entwickeln. Es kann sein, dass die Kleinen sich vor oder hinter Ihr parkendes Autos setzen und dort spielen. Die damit verbundene Gefahr ist ihnen nicht bewusst.

- Kinder lernen von uns Erwachsenen! Seien Sie immer Vorbild!

Einen Beitrag zur Verkehrsunfallprävention leisten besonders geschulte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Sie führen ein Fußgängertraining für Vorschulkinder und deren Eltern durch. Darüber hinaus unterstützen die Beamten Grundschulen bei der Fahrradausbildung im 4. Schuljahr und beraten bei der Verkehrserziehung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell