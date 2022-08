Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Senior in Supermarkt bestohlen - Die Polizei sucht Zeugen

Jüchen (ots)

Am Samstag (06.08.), in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12:15 Uhr, erledigte ein 73-jähriger Mönchengladbacher seine Einkäufe in einem Supermarkt an der Kölner Straße in Jüchen. Während er sich die Waren anschaute, näherte sich einmal eine unbekannte Frau seinem Einkaufswagen. Als der Senior bezahlen wollte, musste er feststellen, dass die Geldbörse, die er in einer Tasche im Einkaufswagen mit sich geführt hatte, nicht mehr da war.

Er erstattete Anzeige. Ob die Unbekannte mit dem Diebstahl des Portemonnaies in Verbindung steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Sie soll zwischen 45 und 55 Jahre alt und etwa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein und war von kräftiger Statur. Sie hatte braunes gelocktes Haar und trug ein schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 300-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell