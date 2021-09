Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Bürokomplex

Düren (ots)

Unbekannte Täter drangen in ein Bürogebäude ein und entwendeten mehrere elektronische Geräte.

In der Zeit von Sonntag, 10:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude "An Gut Nazareth". Sie hebelten zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf, anschließend öffneten sie gewaltsam weitere, innenliegende, Türen. So gelangten sie in den Flur des Gebäudes. Hier deckten sie die angebrachten Bewegungsmelder mit Papier ab um sich anschließend Zutritt zu den Büroräumen zu verschaffen. Dort entwendeten sie elektronische Geräte mit einem Wert im fünfstelligen Bereich.

Sollten Sie sachdienliche Hinweise zu der oben genannten Tat geben können, werden diese unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell