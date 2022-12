Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Trunkenheitsfahrt auf E-Scooter festgestellt

Schwerin (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Schwerin kontrollierte am heutigen Morgen einen E-Scooter-Fahrer. Der 29-jährige Deutsche war um 3.40 Uhr in der Mecklenburgstraße unterwegs. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Schweriner unter erheblichem Alkoholeinfluss unterwegs war. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,96 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich wurde. Gegen den Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet. Im gesamten Monat Dezember hat die Polizei den Themenschwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im Rahmen der landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" besonders im Blick.

