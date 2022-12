Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in der Schweriner Altstadt

Schwerin (ots)

In der Nacht vom 7. zum 8.12. kam es im Bereich der Schweriner Altstadt zu zwei Einbrüchen in Geschäfte. Angegriffen wurden ein Geschäft in der Schmiedestraße sowie ein Juwelier in der Schloßstraße. Hier erlangten unbekannte Täter Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Beamte des Kriminalkommissariats Schwerin haben an den Tatorten Spuren gesichert und Strafanzeigen aufgenommen. Zudem sucht die Polizei Schwerin nun nach Zeugen: Wer hat im genannten Tatzeitraum auffällige Beobachtungen im Bereich der Altstadt gemacht oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei Schwerin unter den Telefonnummer 0385/5180-2223 o. -1560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell