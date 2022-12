Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Jugendlicher beraubt

Tatort: Gronau, Eper Straße; Tatzeit: 28.12.22, ca. 20.50 Uhr;

Am Mittwochabend befuhr ein 15 Jahre alter Gronauer auf seinem Fahrrad die Eper Straße, als er nach eigenen Angaben durch zwei Männer gestoppt wurde und zu Boden fiel. Dabei verletzte er sich leicht. Einer der Täter ergriff ihn am Kragen und forderte die Herausgabe des Mobiltelefons und Bargeld. Mit der letztlich erbeuteten geringen Menge Bargeld flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Epe. Sie werden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, kurze dunkle Haare, kurz geschnittener Vollbart, südländischer Typ, englisch sprechend, bekleidet mit einer Jeanshose und einer braunen Jacke. Täter 2: wie Täter 1, aber mit dunkler Jacke. Keine Hinweise zur Sprache vorhanden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260. (fr)

