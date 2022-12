POL-BOR: Bocholt - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Isselburg (ots) - Unfallort: Anholt, Linders Feld; Unfallzeit: 27.12.22, zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr; Einen Schaden in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Unfallverursacher am Dienstag an einem grauen Volvo V70 Ford Kombi. Dieser stand auf dem LIDL-Parkplatz an der Straße Linders Feld, wo er zwischen 13.30 Uhr und 14.15 Uhr angefahren wurde. Trotz des verursachten Sachschadens hatte sich ...

mehr