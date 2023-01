Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus abgestelltem Wagen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stresemannstraße; Tatzeit: zwischen 29.01.2023, 22.50 Uhr, und 30.01.2023, 05.20 Uhr;

Aus einem geparkten Auto gestohlen haben Unbekannte in Bocholt einen schwarzen Mantel der Marke Tommy Hilfiger, eine Stempelkarte, einen Schlüssel sowie ein Portemonnaie. Das Fahrzeug hatte an der Stresemannstraße gestanden. Dort kam es in der Nacht zum Montag zu dem Diebstahl. Wie der oder die Täter in das Innere des Wagens gelangt sind, ist unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

