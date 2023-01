POL-BOR: Gronau - Mehrere Papiercontainer in Brand gesetzt

Borken (ots) - Tatort: Borken, Weseler Landstraße; Feststellzeit: 29.01.23; ca. 06.00 Uhr; Am Sonntagmorgen wurde ein Zeuge gegen 06.00 Uhr auf zwei brennende Altkleidercontainer an der Weseler Landstraße aufmerksam. Der Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die ausrückte und löschte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr) ...

mehr