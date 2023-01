Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

In der Zeit zwischen dem 14. Januar, 15 Uhr, und dem 16. Januar, 7 Uhr, ist es in der Ortschaft Twist zu zwei Einbrüchen in PKW gekommen. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf einen Parkplatz an der Straße "Alt-Rühlertwist" und öffneten gewaltsam die Türen von zwei dort geparkten PKW. Die Fahrzeuginnenräume wurden durchsucht, Beute machten die Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

