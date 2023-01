POL-EL: Herzlake - Zeugen nach Einbruch gesucht

Twist (ots) - In der Zeit zwischen dem 3. Januar, 10 Uhr, und dem 5. Januar, 12 Uhr, ist es in der Ortschaft Twist zu einem Diebstahl gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände der örtlichen Kläranlage an der "Dieselstraße" und entwendeten einen KFZ-Anhänger der Marke "Böckmann". Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen ...

