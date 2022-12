POL-NE: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Neuss (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (08.12.) kam es zu einem Einbruch in einen Waschsalon an der Further Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Täter in der Zeit von 04:00 bis 04:15 Uhr die Tür des Ladenlokals aufgehebelt und Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeutet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 22 zu melden. Wie man sich ...

mehr