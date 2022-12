POL-NE: Kripo sucht Zeugen nach Einbruch in Waschsalon

Grevenbroich (ots) - In der Nacht von Dienstag (06.12.) auf Mittwoch (07.12.) wurde in Grevenbroich ein schwarzer BMW X5 mit dem Kennzeichen NE-KK-1220 aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Am Lerchensporn entwendet. Das Auto wurde am Dienstag (06.12.), gegen circa 18:00 Uhr, in der Einfahrt des Hauses abgestellt. Das Fehlen des Pkws wurde am Mittwochmorgen (07.12.), gegen 06:00 Uhr, bemerkt. Nach ersten ...

mehr