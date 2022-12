Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Autodiebstahl

Grevenbroich (ots)

In der Nacht von Dienstag (06.12.) auf Mittwoch (07.12.) wurde in Grevenbroich ein schwarzer BMW X5 mit dem Kennzeichen NE-KK-1220 aus der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Straße Am Lerchensporn entwendet. Das Auto wurde am Dienstag (06.12.), gegen circa 18:00 Uhr, in der Einfahrt des Hauses abgestellt. Das Fehlen des Pkws wurde am Mittwochmorgen (07.12.), gegen 06:00 Uhr, bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Fahrzeug, gegen 00:00 Uhr, in Richtung Drückersweg bewegt. In dem PKW haben sich persönliche Gegenstände und der Fahrzeugschein befunden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei unter https://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell