Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme eines Randalierers - Mordkommission ermittelt

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch (07.12.) erhielt die Polizei gegen 09:00 Uhr Kenntnis von einem Randalierer an der Montzstraße in Grevenbroich.

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte nach ersten Erkenntnissen Gegenstände aus einem Fenster geworfen und seinen Nachbarn dabei verletzt. Bei Eintreffen der Beamten befand sich der vermeintliche Tatverdächtige noch in seiner Wohnung. Da zu diesem Zeitpunkt nicht klar war, ob sich weitere Unbeteiligte in der Wohnung aufhielten und für diese eine Gefahr bestand, suchten die Polizeibeamten umgehend die Wohnung des Tatverdächtigen auf. Hier trafen die Beamten auf brennendes Mobiliar, welches der Tatverdächtige offensichtlich zuvor angezündet hatte. Der Tatverdächtige wurde in der Wohnung festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Das Feuer konnte durch die Beamten gelöscht werden.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wertet den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt.

Eine Mordkommission unter Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf ermittelt gerade zu den Hintergründen der Tat.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zu richten.

