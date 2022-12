POL-NE: Diebe stehlen bunten Toyota Aygo - Wer kann Hinweise geben?

Meerbusch (ots) - Die Terrassenschiebetür eines Reihenhauses haben Einbrecher am Dienstagvormittag (06.12.), in der Zeit von 08:30 bis 11:30 Uhr, aufgehebelt. In dem Haus am Neusser Feldweg erbeuteten die Diebe Bargeld und Debitkarten. Hinweise auf die Unbekannten liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim ...

