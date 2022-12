Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schwerpunkteinsatz Verkehr hinsichtlich Drogen- und Alkoholfahrten im Stadtgebiet Neuss

Neuss (ots)

Durch Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei im Rhein-Kreis Neuss wurden am Montag (05.12.) im Zeitraum von 06:00-14:00 Uhr umfangreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Neuss mit Schwerpunkten im Bereich "Jülicher Landstraße" und "Am Jröne Meerke" durchgeführt. Der Schwerpunkt lag hier insbesondere auf der Kontrolle von Fahrzeugführern, bei denen sich Anhaltspunkte auf Alkohol- oder Drogenfahrten ergaben. Die Polizeibeamten kontrollierten insgesamt 89 Fahrzeuge. Bei zwei Fahrzeugführen ergaben sich Hinweise auf Fahrten unter dem Einfluss von Drogen. Die freiwillig durchgeführten Drogenvortests erhärteten den Verdacht und verliefen positiv auf die Wirkstoffe THC (Marihuana) und Amphetamin. Durch einen Arzt wurden auf der Polizeiwache Neuss Blutproben bei den Fahrzeugführern entnommen und anlassbezogene Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Fahrzeugführer erwarten nun jeweils eine Geldbuße in Höhe von 500 EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Sollten sich bei Drogenfahrten Anhaltspunkte auf Ausfallerscheinungen ergeben, müsste sich die Person einem Strafverfahren stellen und gegebenenfalls ein Richter über das zu verhängende Strafmaß entscheiden.

Im Rahmen der Kontrollen wurde auch ein Pkw-Fahrer unter die Lupe genommen bei dem sich im Rahmen der Kontrolle der Anfangsverdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ergab. Hierbei handelt es sich um eine Verkehrsstraftat, welche mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe sanktioniert werden kann.

Das Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führt landesweit jährlich zu Unfällen mit teilweise schweren oder tödlichen Personenschäden. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer sich nur in einem verkehrstüchtigen Zustand auf die Straße zu begeben. Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss wird ihre Schwerpunktkontrollen in regelmäßigen Abständen im gesamten Kreisgebiet fortführen - für noch mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell