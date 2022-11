POL-RZ: Einbruch in einen Supermarkt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg Gestern Abend (17.11.2022) brach in einer landwirtschaftlich genutzten Scheune in der Kirchenstraße in Witzhave ein Feuer aus. Personen wurden hierbei nicht verletzt. Erkenntnisse zur Brandursache liegen ...

mehr