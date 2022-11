POL-RZ: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots) - 17. November 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.10. - 12.11.2022 - Buchholz In Buchholz, in der Straße Wanderweg, ist es im Zeitraum vom 15.10.2022 bis zum 12.11.2022 zu einem Einbruch und zwei Einbruchsversuchen in Einfamilienhäusern und einem Geräteschuppen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte gewaltsam in zwei Fällen über die Terrassentür ein. Im dritten Fall ...

