Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer kollidiert mir Pedelec-Fahrer

Recklinghausen (ots)

Heute Morgen, um 08.55 Uhr, wurde ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Eine 49-jährige Autofahrerin fuhr auf der Straße Im Harsewinkel in Richtung Halterner Straße. Auf Höhe des Kreisverkehrs kollidierte sie mit einem 71-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg der Halterner Straße fuhr und damit ihre Fahrspur auf Höhe des Kreisverkehrs querte. Der Zweiradfahrer war in Richtung Osten unterwegs. Der 71-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Beide Beteiligte kommen aus Dorsten. Das Pedelec sowie der Pkw wurden leicht beschädigt (ca. 700 Euro).

