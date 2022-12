Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte schlagen Autoscheibe ein - Kripo sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Unbekannte haben am Dienstag (06.12.), in der Zeit von 16:30 bis 18:00 Uhr, die vordere rechte Seitenscheibe eines VW Touran eingeschlagen. Der weiße Kompaktvan war am Sportzentrum an der Wilhelm-Busch-Straße abgestellt. Da das Fahrzeug augenscheinlich nicht nach Wertsachen durchsucht wurde, ist das Motiv der Täter bislang unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Für Interessenten hält die Polizei das Faltblatt "Sicherheit rund ums Fahrzeug" mit allen wesentlichen Informationen zum Thema bereit. Ein Download ist unter https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/ möglich.

