Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücksichtslose Rollerfahrer - Geschädigte und Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots)

Bereits vor einigen Wochen, kam es in der Ortslage Mombach zu Gefährdungen und Nötigungshandlungen im Straßenverkehr. Die Polizeiinspektion Mainz 2 hatte im Anschluss die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun noch nach konkreten Tatzeugen und möglichen Geschädigten.

Am Montag dem 12.09.2022 waren der Polizei gegen 21:17 Uhr, fünf rücksichtslos fahrende Motorroller und ein als "Go-Kart" beschriebenes Fahrzeug gemeldet worden. Alle sechs waren auf der Oberen-Kreuzstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Die Fahrzeuge fuhren teilweise zu fünft nebeneinander über die komplette Fahrbahnbreite und auch auf dem Geh- und Fahrradweg, wo es zu mehreren gefährlichen Situationen kam. An einer Ampel wurde mindestens ein Pkw von den Rollern "geschnitten", beim Weiterfahren ausgebremst und abgedrängt. In Höhe der Shell Tankstelle in der Oberen-Kreuzstraße musste ein Pkw des Gegenverkehrs auf den Gehweg ausweichen, um einen Zusammenstoß mit den verbotswidrig fahrenden Rollern zu verhindern. Ein 29-jähriger Mombacher, der mit seinem Pkw unterwegs war, wurde von den Rollern und dem "Go-Kart" sogar eingekreist und kurzzeitig am Weiterfahren gehindert. Hierbei betätigte einer der Rollerfahrer eine US-Amerikanische Sirene. Bei der weiteren Fahrt fuhren vier der Roller sowie der "Go-Kart" entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr an der Hauptstraße ein, wodurch ebenfalls ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer behindert oder sogar gefährdet worden ist. Die Fahrzeuge entfernten sich dann in Richtung Budenheim. Durch abgelesene Kennzeichen und weitere Ermittlungsmaßnahmen, konnten letztlich alle Fahrzeuge und deren Fahrer, im Alter von 26 - 32 Jahren, identifiziert werden. Bei dem von Zeugen beschriebenen "Go-Kart" handelte es sich um ein Quad.

Die Ermittler des polizeilichen Bezirksdienstes für Mainz-Mombach, suchen nun nach den Personen, die von den Fahrzeugen gefährdet oder behindert worden sind, dies allerdings bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben. Auch wer weitere sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 oder dem polizeilichen Bezirksdienst Mombach unter 06131/912-772 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell