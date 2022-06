Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kennzeichendiebe am Pendlerparkplatz + Messing-Bronzetöpfe vom Alten Friedhof gestohlen

Dillenburg (ots)

Ehringshausen: Kennzeichendiebe am Pendlerparkplatz

Kennzeichendiebe waren zwischen Dienstag (28.06.2022) und Mittwoch (29.06.2022) auf dem Parkplatz an der Landesstraße 3052 unterwegs. Von einem schwarzen Audi A3 und einem schwarzen BMW X3 rissen die Unbekannten beide Kennzeichen ab und stahlen sie. Der Schaden wird insgesamt mit 100 Euro beziffert. Die Herborner Polizei ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 08:30 Uhr am Dienstag und 14:00 Uhr am Mittwoch im Bereich des Pendlerparkplatzes aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen DIL-JR 14 und DIL-P 750 geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- Messing-Bronzetöpfe vom Alten Friedhof gestohlen

Von einem Familiengrab auf dem Alten Friedhof in der Bergstraße stahlen Unbekannte zwei Pflanzbehältnisse aus Messing und Bronze. Der Diebstahl wurde am vergangenen Freitag (24.06.2022), gegen 09:15 Uhr festgestellt. Wann genau die Unbekannten die reichlich verzierten Töpfe im Wert von 12.000 Euro stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Wem sind die Langfinger, die die ca. 45 Zentimeter hohen und 40 cm breiten Behältnisse abmontiert und weggeschafft haben, aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell