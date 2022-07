Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Katalysator aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Auf den Katalysator eines in der Straße Sommerberg geparkten Toyota Prius hatte es in der Nacht von Montag auf Dienstag ein unbekannter Dieb abgesehen. Der Täter baute das Fahrzeugteil aus dem Wagen aus und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Meckenbeuren

Unfallflucht auf Parkplatz

Nach einem Zusammenstoß zweier Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Hauptstraße am Dienstag ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Ein unbekannter älterer Mann mit einem dunkelblauen Wagen fuhr gegen 15 Uhr einem ausparkenden VW Sharan auf, richtete dabei mehrere hundert Euro Sachschaden an und suchte danach einfach das Weite. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Senior unsicher auf B467 unterwegs - Zeugen gesucht

Nachdem ein 81-jähriger Ford-Fahrer am Dienstag gegen 23 Uhr auf der Bundesstraße 467 zwischen Tettnang und Kressbronn durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Bei seiner Schlangenlinienfahrt in Richtung Kressbronn soll er mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten sein, woraufhin Verkehrsteilnehmer abbremsen und ausweichen mussten. In Kressbronn fuhr er am Kreisverkehr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bundesstraße 31, wo er von den alarmierten Polizeibeamten gestoppt wurde. An ein Fehlverhalten konnte sich der Senior nicht erinnern, fortsetzen durfte er seine gefährliche Fahrt nicht. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein und bitten nun Personen, die auf die unsichere Fahrweise des Ford-Puma-Fahrers aufmerksam geworden sind oder durch diese gar gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Gewinnversprechen

Der dreisten Masche von Betrügern ist am Montag eine 57-jährige Frau aus dem Bereich Tettnang aufgesessen. Unter dem Vorhalt, sie sei die glückliche Gewinnerin eines Preisausschreibens, brachten die Täter die Frau dazu, vorab eine Bearbeitungsgebühr für die Geldausschüttung zu bezahlen. Erst als die Betrüger ihr im Anschluss über Telefon eine noch höhere Gewinnsumme in Aussicht stellten und eine weitere Vorauszahlung verlangten, wurde sie stutzig und verständigte die Polizei, die nun wegen Betrugs ermittelt. Hinweise zum Thema Betrug und wie Sie sich vor dieser bekannten Masche schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Meckenbeuren

Autofahrerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 18-jährige Mazda-Fahrerin zugezogen, als sie am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr auf der K7725 zwischen Kehlen und Hirschlatt verunfallt ist. In Richtung Meckenbeuren fahrend erschrak sie sich ihren Angaben zufolge an einem überholenden Motorrad, woraufhin sie zunächst nach rechts ins Bankett geriet und im Anschluss die Kontrolle über ihren Wagen verlor. In der Folge schleuderte sie über die Fahrbahn und kam auf der Schutzplanke zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte die 18-Jährige in eine Klinik. Der Wagen, an dem rund 3.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften an der Unfallstelle und streute die auslaufenden Betriebsstoffe ab.

Markdorf

Pkw von Lkw erfasst

Rund 10.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person war die Folge eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Eine 45-jährige BMW-Fahrerin wollte von einem Parkplatz auf die Straße einfahren. Dabei verständigte sie sich offenbar mit dem Fahrer eines auf der Straße stehenden Lkw per Handzeichen und fuhr an. In diesem Moment fuhr der 61-jährige Lastwagenfahrer jedoch ebenfalls los und kollidierte mit der Fahrerseite des Pkw. Die Frau erlitt beim Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Markdorf

Unfallflucht

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Hauptstraße einen Dacia an der Heckstoßstange touchiert und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Personen, die den Unfall beobachtete haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 beim Polizeiposten Markdorf zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell