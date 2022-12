POL-NE: Unbekannte erpressen Bargeld und Mobiltelefon - Wer kann Hinweise geben?

Grevenbroich (ots) - Am Mittwoch (07.12.) erhielt die Polizei gegen 09:00 Uhr Kenntnis von einem Randalierer an der Montzstraße in Grevenbroich. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte nach ersten Erkenntnissen Gegenstände aus einem Fenster geworfen und seinen Nachbarn dabei verletzt. Bei Eintreffen der Beamten befand sich der vermeintliche Tatverdächtige noch ...

mehr