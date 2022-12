Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Meerbusch und Kaarst

Bild-Infos

Download

Meerbusch / Kaarst (ots)

Ohne Beute entfernten sich Einbrecher, die das Fenster eines Einfamilienhauses an der Düsseldorfer Straße in Meerbusch zerstört hatten. Der Vorfall ereignete sich in der Woche von Donnerstag (01.12.), 11:00 Uhr, bis Mittwoch (07.12.), 10:00 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Ebenfalls erfolglos blieben Ganoven, die an der Marie-Curie-Straße in Kaarst versucht hatten, eine Terrassentür aufzubrechen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Sonntag (04.12.), 20:00 Uhr, bis Mittwoch (07.12.), 17:00 Uhr. Auch in diesem Fall fehlen Hinweise auf die Unbekannten.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Seien Sie aufmerksam und informieren bei verdächtigen Beobachtungen sofort den Polizeiruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell