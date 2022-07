POL-GM: 20-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots) - Am Mittwoch (13. Juli) ist es in der Sternstraße in Gummersbach-Dieringhausen zu einem Wohnhausbrand gekommen. Ein 83-jähriger Bewohner hatte dabei so schwere Verletzungen erlitten, dass er vor Ort reanimiert werden musste, bevor er in das Gummersbacher Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Dort ist er im Verlauf des Donnerstags seinen Verletzungen erlegen. Zur Ursache des Brandes kann die Polizei ...

