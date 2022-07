Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Informationsveranstaltung "Gemeinsam auf der Trasse! Aber sicher"

Oberbergischer Kreis; Hückeswagen; Bergneustadt (ots)

Sommer, Sonne, bestes Fahrradwetter! Ein beliebtes Ausflugsziel sind die ehemaligen Bahntrassen im Oberbergischen. Dort tummeln sich jedoch nicht nur Radfahrende, sondern auch Spaziergänger, Inlinefahrende und Co. Das birgt so manches Konfliktpotenzial. Unter dem Motto "Gemeinsam auf der Trasse - aber sicher!" informiert die Verkehrsunfallprävention der Oberbergischen Polizei gemeinsam mit der Polizei Wuppertal und der Polizei Rheinisch-Bergischer-Kreis am 18. Und 19. Juli an beliebten Fahrradstrecken im Oberbergischen. Ziel der Polizei ist es, auf ein rücksichtsvolles Miteinander auf den viel genutzten Rad- und Gehwegen hinzuwirken und zu beraten. Sicheres Fahrradfahren, gesetzliche Regelungen, gegenseitige Rücksichtnahme, aber auch die richtige Helmeinstellung und die Fahrradsicherung sind einige der Themen, über die sich Interessierte informieren können. Los geht es am Montag (18. Juli) von 9 bis 15 Uhr in Hückeswagen an der "Alte Ladestraße" in der Nähe des Bürgerbüros. Am Dienstag (19. Juli, 9 bis 15 Uhr) findet die Aktion auf der Trasse am Bowlingcenter in Bergneustadt statt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell