Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Gummersbach (ots)

Mit dem Vortäuschen einer schweren Corona-Erkrankung haben Betrüger am Mittwoch (13. Juli) bei einer Seniorin in Gummersbach Bargeld erbeutet. Gegen 10.00 Uhr hatte die Frau einen Anruf erhalten. Der Anrufer gab sich als ihr Sohn aus und gab an, wegen einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation eines Krankenhauses zu liegen und dringend Geld für ein besonderes Medikament zu benötigen. Im Glauben, ihrem Sohn zu helfen, übergab die Seniorin in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr Bargeld an einen unbekannten Mann, der im Auftrag des "Sohnes" das Geld abholen sollte.

Die Übergabe erfolgte in dem oberhalb der Feuerwache gelegenen Teil der Kaiserstraße. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Mann oder ein verdächtiges Fahrzeug dort gesehen haben. Der Abholer war etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 165 cm groß und von kräftiger Statur. Von der Bekleidung sind ein schwarzer Blouson, weiße Schuhe und eine blaue Basecap der Marke Tommy Hilfiger bekannt. Sein Gesicht hatte er mit einer blauen OP-Maske zum Teil verdeckt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990.

Viele Betrüger haben es gerade auf ältere Menschen abgesehen, die sie mit Schreckensnachrichten unter enormen Druck setzen. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder Bekannten über diese Betrugsmethoden, damit sie im Falle eines Anrufs gewappnet sind.

Informationen dazu finden Sie auf den Seiten der Kriminalprävention (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/). Gerne können Sie auch mit unserer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 02261 8199-885 Kontakt aufnehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell