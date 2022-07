Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Illegale Reifenentsorgung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bergneustadt (ots)

Etwa 100 Reifen haben Unbekannte in einem Waldgebiet an der Derschlager Straße in Bergneustadt-Baldenberg entsorgt. Der letzte Besitzer hat die Reifen beidseitig eines Weges in die Böschung geworfen. Als Tatzeit für die illegale Entsorgung kommt der Zeitraum zwischen Freitagabend (8. Juli) und Montagmorgen in Betracht. Hinweise zu dem Verursacher bitte an das Kriminalkommissariat 3 unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell