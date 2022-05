Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Lehen: Unter Vorhalt von Messer beraubt

Freiburg (ots)

Freiburg - Lehen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 07.05. auf 08.05.2022 wurde ein 20-Jähriger Opfer einer räuberischen Erpressung in der Breisgauer Straße. Dieser war zu Fuß auf dem Weg in Richtung Haltestelle Paduaallee, als er auf Höhe der Gescheidstraße von einer entgegenkommenden männlichen Person unter Vorhalt eines kleinen Messers zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert wurde. Nach der Übergabe flüchtete der Täter in Richtung Dreisam. Der männliche Täter wird als circa 25 Jahre alt, 185 cm groß, mit dunklem Haar, gebräunter Haut und dünner Statur beschrieben. Er soll zur Tatzeit ein dunkles Oberteil mit Kapuze, eine dunkle Hose und weiße Schuhe getragen haben.

Personen, welche zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Freiburg unter 0761/882-2880 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell