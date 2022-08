Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Rottenburg am Neckar: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe Rottenburg am Neckar. Zwischen den beiden Autobahnanschlussstellen Herrenberg und Rottenburg befuhr ein 21-jähriger Renault-Lenker die Autobahn in Richtung Singen. Mutmaßlich aufgrund eines Sekundenschlafs geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und in den Grünstreifen. Weil er hierbei vermutlich erschrack, lenkte er direkt zurück auf die Fahrbahn, kam jedoch ins Schlingern und wurde erneut nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen. Im Grünstreifen überschlug sich schlussendlich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch Ersthelfer konnte der verunfallte Renault wieder auf die Räder gestellt werden. Bei dem Unfall wurden der 21-jährige Fahrer sowie eine 19-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell