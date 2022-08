Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Pkw kollidiert mit Verkehrsinsel

Ludwigsburg (ots)

Einen Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 18.000 Euro verursachte ein 60-jähriger Audi-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 09:40 Uhr in der Ditzinger Straße in Leonberg-Höfingen. Der Pkw-Lenker fuhr von Höfingen kommend in Fahrtrichtung Ditzingen, als er vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit mit einer Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Audi im Frontbereich stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell