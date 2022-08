POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Lange Straße

Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Täter zerkratzte am Mittwoch zwischen 00.15 Uhr und 11.30 Uhr einen VW, der in der Brunnenstraße in Möglingen abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0, mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

