Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Metalldiebstahl von Firmengrundstück

Borken (ots)

Tatort: Borken, Hansestraße; Tatzeit: zwischen, 27.01.23, 16.30 Uhr, und 28.01.23, 12.45 Uhr;

Metallschrott und Kupferkabel entwendeten Einbrecher von einem Firmengrundstück an der Hansestraße. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 12.45 Uhr, brachen der oder die Täter ein Zaunelement auf und gelangte so auf das Gelände. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell