Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in der Wildstraße

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Mittwoch zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr in ein Wohnhaus in der Wildstraße in Ludwigsburg ein. Mutmaßlich hebelten die Täter die Terrassentür im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Wohnhaus. Hier durchsuchten sie sämtliche Zimmer und entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine hochwertige Uhr sowie ein Messerset. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro, der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

