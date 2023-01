Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Diebstahl eines Motorrollers

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter hatte es zwischen Dienstag und Mittwoch auf einen Roller abgesehen, der in der Vaihinger Straße in Enzweihingen vor einem Wohnhaus abgestellt war. Der unbekannte stahl den Roller, wozu er vermutlich das Lenkradschloss brach und den Roller kurzschloss. Des Weiteren brach er im Nachgang das Helmfach des Rollers auf und entwendete daraus einen Helm und ein paar Handschuhe. Zudem montierte er das Versicherungskennzeichen am Roller ab. In der Hindenburgstraße ließ der Täter den demolierten Roller stehen, wo ihn ein Zeuge feststellte und am Mittwoch gegen 16:30 Uhr die Polizei informierte. Der Schaden am Roller ist noch Gegenstand der Ermittlungen, das Diebesgut wird auf rund 200 Euro beziffert. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

