POL-PDKL: Gefährliches Überholmanöver, Zeugen gesucht

Obermoschel (ots) - Am 26.11.2022 gegen 18.05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Windenstraße - Richard-Müller-Straße in Obermoschel ein Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis missachtete hier die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 23-jährigen Mann kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. An beiden Fahrzeugen entstand ein ...

