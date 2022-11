Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung

Rockenhausen (ots)

Am 26.11.2022 gegen 02.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter eine Satellitenschüssel auf einem Grundstück in der Straße Am Hofacker in Rockenhausen. Die Schadenssumme beläuft sich auf ca. 200 Euro

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

