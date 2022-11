POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Rockenhausen (ots) - Am 25.11.2022 zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren einen in der Ringstraße in Rockenhausen geparkten grauen Peugeot. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Peugeot wurde der Außenspiegel beschädigt. |pirok Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok ...

