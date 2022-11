POL-PDKL: Verkehrsunfall

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am 26.11.2022 gegen 18.05 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Windenstraße - Richard-Müller-Straße in Obermoschel ein Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis missachtete hier die Vorfahrt, so dass es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 23-jährigen Mann kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Die Fahrer blieben durch den Unfall unverletzt.|pirok

