POL-MTK: Speedmarathon 2022

Hofheim (ots) - 1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen, Hofheim am Taunus, Am Steinberg, Wingertstraße, Königssteiner Straße, Am Alten Birnbaum, Freitag, 18.03.2022, 20:00 Uhr bis 19.03.2022, 09:00 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hofheim am Taunus zu insgesamt 5 Diebstählen aus PKW. Es handelt sich bei den Fahrzeugen ...

