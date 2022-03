PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus KFZ +++ Diebstahl von Kennzeichen +++ Unfall unter Alkoholeinfluss

Hofheim (ots)

1. Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen, Hofheim am Taunus, Am Steinberg, Wingertstraße, Königssteiner Straße, Am Alten Birnbaum, Freitag, 18.03.2022, 20:00 Uhr bis 19.03.2022, 09:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Hofheim am Taunus zu insgesamt 5 Diebstählen aus PKW. Es handelt sich bei den Fahrzeugen ausschließlich um Fahrzeuge der Marke BMW. Aus den Fahrzeugen wurden teilweise Lenkräder mit Airbags sowie festeingebaute Navigationsgeräte entwendet. Bisher gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Kennzeichendiebstahl, Kelkheim/Fischbach, Staufenstraße, Freitag 18.03.2022 18:00 Uhr bis Samstag 19.03.2022, 10:00 Uhr

Unbekannter Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag PKW das vordere Kennzeichen eines in der Staufenstraße geparkten Peugeot. Der oder die unbekannten Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06195) 6479-0 entgegen.

3. Unfall in Folge von Alkoholgenuss, Kriftel, Kapellenstraße, Samstag 19.03.2022, 10:30 Uhr

Der Polizei in Hofheim am Taunus wurde am 19.03.2022 um 10:30 Uhr ein Unfall in der Kapellenstraße in Kriftel gemeldet. Vermutlich kam die Unfallverursacherin in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein am Fahrbahnrand befindliches Gitter. Eine Person, welche an diesem Geländer stand, konnte rechtzeitig ausweichen und verletzte sich dabei nur leicht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte bei der Fiat-Fahrerin Atemalkohol wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 10.000 EUR.

