PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Begrüßung der Gemeinde Liederbach als KOMPASS-Kommune

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hofheim (ots)

Begrüßung der Gemeinde Liederbach als KOMPASS-Kommune, Wiesbaden/Liederbach, Donnerstag, 17.03.2022, 11:00 Uhr

Die Gemeinde Liederbach wurde am Donnerstag als 29. KOMPASS-Kommune im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen begrüßt. Die Begrüßung fand am Donnerstagvormittag durch die Polizeivizepräsidentin, Frau Roswitha Briel, in Anwesenheit von Herrn Polizeioberrat Daniel Bermbach, der im hessischen Innenministerium die Stabsstelle "Gemeinsam Sicher in Hessen" leitet, im Liederbacher Rathaus statt. Im Rahmen ihrer Rede ging Frau Briel intensiv auf das Ziel von KOMPASS ein, nämlich die besonderen Sicherheitsbedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger miteinzubeziehen. Dies erfolgt unter anderem mit den Instrumenten der Bürgerbefragung sowie einer Sicherheitskonferenz. Nicht die Fallzahlen der polizeilichen Kriminalstatistik sind ausschlaggebend für die Teilnahme bei KOMPASS, sondern die Erhebung der subjektiven Sicherheitslage. Hierauf werden in einem nächsten Schritt gemeinsam mit der Polizei passgenaue Maßnahmen zur Stärkung des Sicherheitsgefühls abgestimmt und umgesetzt. Frau Bürgermeisterin Eva Söllner zeigte sich sehr erfreut über die Aufnahme und bekam symbolisch das KOMPASS-Begrüßungsschild für die Gemeinde Liederbach übergeben. Sie möchte zeitnah in die Prozessstruktur einsteigen und mit den Bürgerinnen und Bürgern der Kommune zusammenarbeiten. KOMPASS (KOMMunalProgrAmmSicherheitsSiegel) ist ein Angebot des Hessischen Innenministeriums an die hessischen Städte und Gemeinden. Ziel des Programms ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort zu schaffen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Prävention. Weiterführende Informationen zum KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel finden Sie unter kompass.hessen.de. Interessierte Kommunen können sich an kompass@hmdis.hessen.de wenden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell